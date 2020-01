Anne Hathaway es la mejor vestida con un outfit dorado de los 70's y la amamos demasiado

El estilo de Anne Hathaway

La actriz Anne Hathaway tiene un estilo muy puntual. Ella es una de las favoritas de Hollywood, y su carrera solamente continúa incrementando. Su personalidad ha marcado varias generaciones por su sentido de la moda y la prudencia en sus discursos.

Recientemente ella dio cátedra de imagen al emplear un look elegante que nos recuerda al estilo de los 70's. Con un pronunciado escote, y unas mangas abultadas se convirtió en una de las mejores vestidas.

Fue una de las favoritas de los Critic's Choice Awards 2020, y no es sorpresa alguna. La actriz siempre ha mostrado tener un lado muy elegante, e inclinado al mundo de la moda. Por ello, siempre es una de las mejores vestidas a todos los eventos a los que acude.

Anne Hathaway - Instagram

No tiene miedo de arriesgarse; desde trajes sastres, hasta looks monocromáticos o vestidos vintage. La actriz no solamente ha sido ganadora de un Oscar por su gran talento para la actuación, ella también es un ícono de seguridad y nobleza.

Siempre está ayudando a causas sociales, dando discursos inspiradores o simplemente brillando en el cine o la televisión. Su atuendo lo acompañó con el suelto cabello hacia atrás, unos aretes plateados y unos rizos discretos.

Realmente, es imposible no amar y admirar a Anne Hathaway. La actriz de 37 años, recientemente tuvo a su segundo hijo, y así mostró una esbelta figura.

