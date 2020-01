Agustín Pastorino responde a Joche Bibbó tras acusación de traición: "Me desilusionó como persona"

El pasado viernes se transmitió un nuevo episodio de Podemos Hablar, el que contó con la participación de Gala Caldirola, Yazmín Valdés, Ricardo Fernández, Emilia Daiber, Arturo Guerrero y Agustín Pastorino. Pero fue este último quien más dio de qué hablar, luego de referirse a una antigua polémica revelada por José Luis Bibbó, más conocido como Joche.

En julio del año pasado, el ex chico reality asistió al mismo programa y realizó un descargo asegurando que se sintió traicionado por la "cofradía de los cordobeses". "En el momento que más los necesité fue cuando más me dieron la espalda, entonces chao pescao' (…) Para mí el perdón no es para todos", dijo en aquel entonces.

Estas palabras fueron recordadas por el animador Julián Elfenbein, quien interpeló a Agustín Pastorino durante la sección "Check in". "Leí en tu entrevista que sufriste mucho por Joche. No sé si es porque él estuvo acá en el programa un tiempo atrás y dijo muchas cosas (…) ¿Eso te pasó?", le preguntó.

"Obvio que sus palabras me llegaron, me afectaron. No me nombró, pero sí sentí que iba dirigido, porque había una foto por detrás y en ningún momento aclaró que el problema no era conmigo sino que era con otra de las personas que estaban en la foto", partió diciendo el porteño.

"Obviamente que dejó entrever algo que me desilusionó como persona. Porque más allá de los problemas o las diferencias que uno pueda tener, hay una amistad, hay un tiempo que nos avala. Fuimos muy amigos. De hecho, yo todavía le tengo mucho aprecio. Pero, bueno, no correspondía", agregó.

Sobre Joche, aseguró que "se ve que está en un momento muy difícil de su vida, donde todos le dieron la espalda. Esto no fue de un día para el otro, fue un proceso muy largo que cuando me di cuenta que había sido un año dije ‘es hora de que deje de mirar para afuera y mire un poquito hacia dentro y después nos encontramos’".

Consultado por si hablaron del tema, confesó que "lo hablamos, ¡pero pfff!, si WhatsApp hablara… Lo llamé al instante y optó por no contestarme. Hizo bien". "Yo creo, hablando sinceramente, que después de haberlo apoyado absolutamente en todas, hasta quizás en las que no correspondía, hubo una que no. Temas de diferencias que no tenían que ver conmigo. Yo no elijo sus amistades y él tampoco tiene que elegir las mías", añadió.

Finalmente, le envió un saludo. "Espero que esté bien, que haya encontrado la paz y la tranquilidad que supuestamente no pudo tener al lado nuestro", dijo.

