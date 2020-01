Kylie Jenner y Rosalía se convierten en "esposas" y demuestran su cariño en Instagram

Desde hace varios meses, Kylie Jenner y Rosalía han estado presumiendo la amistad que tienen a través de las redes sociales, pero ahora las famosas demostraron que están más unidas que nunca.

Al parecer, Jordyn Woods quedó por completo remplazada ya que la estrella de Keeping Up With The Kardashians llama a la cantante española “esposita”, el mismo apodo con el que se refería a su exmejor amiga.

Amas compartieron una fotografía en la que aparecen juntas y muy cariñosas. Rosalía acompañó la foto con la frase “dije que sí.

La cantante le hizo creer a los fanáticos que aceptó casarse con la celebridad de televisión.

Kylie Jenner demostró su cariño por Rosalía

Por su parte, Kylie compartió la misma fotografía, sin embargo, ella no la acompañó con ninguna frase, sino con un anillo, de modo que los fanáticos reaccionaron al supuesto “compromiso”.

Las publicaciones generaron millones de reacciones. Rosalía alcanzó un millón de ‘likes’ y más de 7.000 comentarios, mientras que Kylie tuvo tres millones de ‘likes’ y más de 15.000 comentarios.

En la foto se puede ver a la cantante con un ajustado traje enterizo de color rojo, mientras que Kylie lluce muy elegante vestida completamente de negro.

A través de sus historias de Instagram, Rosalía también compartió imágenes con la palabra "wife", refiriéndose a Kylie.

Se presume que la foto fue tomada antes del concierto que Rosalía ofreció la noche de este 11 de enero.

