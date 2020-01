La ruda reacción del príncipe William al anuncio de Meghan y Harry de separarse de la realeza

View this post on Instagram

AGENDA REAL! O #principeWilliam e #KateMiddleton viajam próxima quarta-feira para #Bradford. William e Kate vão encontrar jovens na prefeitura no centro da cidade (onde também farão uma caminhada para saudar as pessoas), visitar o Khidmat Center (que ajuda moradores locais desfavorecidos), participar de uma sessão do Better Start Bradford (que dá suporte e orientação a mulheres grávidas) e de um workshop da Near Neighbours (que ajuda jovens a transformar a realidade das comunidades carentes). O casal volta no fim do dia para Londres.