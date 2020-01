Adele le confesó a una fan que se sentía muy bien al haber bajado 45 kilos

View this post on Instagram

Antes de qualquer coisa, Adele era e É linda! Fotos recentes da cantora Adele demonstram que ela teve uma perda de peso considerável. E é nítida a alteração facial provocada pela perda de tantos quilos. Durante o emagrecimento, por vezes, a flacidez da pele do rosto pode se tornar uma das consequências bem desagradáveis do processo. Já que é bem comum que ao emagrecermos, a face perca um pouco dos compartimentos de gordura. Assim como a pele do corpo, a pele da face fica mais fina, e gera uma aspecto mais abatido e envelhecido. A gordura é o nosso “recheio”, o nosso preenchimento natural. Aliás, as primeiras técnicas de preenchimento da face consistiam justamente em remover gordura de áreas indesejadas (como durante uma lipoaspiração no abdome, por exemplo), e colocar estrategicamente na face. Quando a pele fica sem o “recheio”, além de acentuar a flacidez da pele, os olhos ficam mais fundos, as rugas mais evidentes e os sulcos mais profundos. A explicação para esse processo está na liberação de radicais livres que aumentam o consumo de gordura em tecidos profundos. Esses agentes produzidos em excesso começam a enfraquecer o colágeno da pele deixando-a flácida e provocando o aspecto de rosto mais "fundo" e magro. Isso é mais nítido em faces constitucionalmente magras ou em pessoas que tiveram perdas muito expressivas de peso. Quem tem formato de rosto fino, principalmente com pouca bochecha, sabe que o emagrecimento não favorece. Caso a pessoa queira amenizar esse aspecto, o ideal é criar um suporte interno, com uma dieta equilibrada, mas sempre associando um suporte externo com cremes de ação antioxidante. E além disso, existem tratamentos estéticos que devolvem o contorno do rosto, como estímulo de colágeno e preenchedores injetáveis. Fonte: @drajanainamoretti @francielebianchi_dermato