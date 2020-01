Pedro Ruminot frena a seguidor tras impertinente comentario sobre Alison Mandel: "Tenemos a quien consultar"

Han pasado casi dos meses desde que Pedro Ruminot y Alison Mandel dieron a conocer que se convertirán en padres. El nuevo integrante de su familia es el primero de la pareja, y se sumará a los otros dos retoños del comediante.

Luego que entregaran la noticia, la actriz y comediante ha publicado una serie de registros luciendo su panza, los que también han sido acompañados por testimonios personales sobre las dificultades que tuvieron para conseguir el embarazo, o los cambios que ha experimentado a partir de entonces.

Sin embargo, no es la única. Y es que su pareja ha compartido varias fotografías familiares, dando cuenta de los avances en la dulce espera. Recientemente, enseñó una fotografía en la que aparece junto a Alison Mandel y sus dos hijos en la playa, junto al mensaje: "aquí estamos los 5. Siempre juntos".

En el registro, Pedro Ruminot aparece sosteniendo la cámara, mientras que la comediante se encuentra tendida de guatita al sol junto a los dos pequeños. Pero lo que pretendía ser un feliz recuerdo, estuvo empañado por algunas observaciones de sus seguidores, quienes comenzaron a entregar consejos que la pareja no pidió. Fue justamente lo que ocurrió con un usuario, quien señaló que no era adecuado que la comediante se bronceara.

"No creo conveniente broncearte la panza, el sol de verano es demasiado fuerte, después vienen los lamentos. Cuídate", puso este. No obstante, su impertinencia no pasó inadvertida por el comediante, quien inmediatamente salió en defensa de su esposa. "Creo que en ninguna parte de la publicación dice 'esperamos sus opiniones apocalípticas'. Tenemos doctores a quien consultar. Gracias", señaló, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Sigue leyendo