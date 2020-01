Leonardo Dicaprio salvó a un hombre de morir ahogado

View this post on Instagram

Leo is csatlakozott azokhoz, akik nagy összeggel támogatják az oltást, a mentést Ausztráliában. Olvasd el a témában írt cikkünket! [ 📌 KATTINTS A BIO-ba a linkért! ] – #womagic #ausztrália #bozóttűz #klímakatasztrófa #tűz #adakozás #leonardodicaprio #donate #australia