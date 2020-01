Betsy Camino protagoniza desconsolado llanto tras hablar de su quiebre amoroso en "Bienvenidos"

Un sensible momento fue el que protagonizó Betsy Camino en el matinal Bienvenidos, de Canal 13, cuando rompió en llanto al hablar sobre su reciente quiebre amoroso. La cubana fue invitada al programa junto con Grimanesa Jiménez y Pato Torres, para hablar sobre su participación en el programa MasterChef Celebrity, que reunirá a una serie de rostros del espectáculo para demostrar sus habilidades en la cocina.

Las grabaciones comenzarán durante los próximos días en Colombia, en donde tendrán que vivir por algunos meses. Según la modelo, esta situación impulsó la separación, puesto que su ahora expareja no la apoyaba en el nuevo desafío. "Terminé mi pololeo. O sea, en verdad, me terminaron. Ayer ya me desahogué un poquito contigo (apunta a Sergio Lagos), que me hiciste llorar y todo", dijo en un comienzo.

"La verdad es que no terminamos por terceras personas ni nada, era netamente un tema de trabajo. Cosas del momento, que a él, como persona que no trabaja en el espectáculo, le molestaban, se sentía incómodo. Llegó un momento en el que no aguantó más, yo me la jugué con toda, di hasta lo último. Y cuando me presentaron este MasterChef, yo dije 'sí. Voy sí o sí'. No lo consulté porque dije 'es algo que voy a hacer, no voy a postergarme por él ni por nadie', porque sentía que esta era una oportunidad por el tema monetaria. También quería una estabilidad televisiva nuevamente, como lo tuve hace un año acá en Bienvenidos", agregó.

Luego de hablar sobre el programa, Betsy Camino volvió a referirse a su quiebre. Esto, en el contexto de una lectura de tarot que se realizó en el Bienvenidos, que abordaba su situación amorosa. En ese momento, la cubana hizo una interrupción para responder un mensaje de su expareja mientras se encontraba en pantalla.

"Solamente quería ocupar este espacio porque yo me separé recién el domingo. Perdón que insista en el tema amoroso. Yo sé que vinimos por MasterChef, pero es que ahora mismo me están escribiendo. Me está escribiendo mi amor, y de repente la tele o las noticias no son capaces de admitir, porque dicen 'Betsy lo dejó por la cocina"", dijo, rompiendo en llanto.

"Pero para qué les haces caso, tranquila", comentó Grimanesa Jiménez, intentando calmarla, a lo que Betsy Camino respondió: "Déjame hablar un momentito, por favor".

"De momento las cosas se tergiversan, no se entienden. Estoy hablando directamente para él, que de momento me dice 'no me dejes mal'. Yo le dije 'yo sé que no tienes las herramientas para estar aquí y poder defenderte'. No estoy hablando mal, no te estoy pasando a llevar, solamente dijimos que no íbamos a llegar a conclusiones de acuerdo para mi carrera profesional y amorosa. Decirte que te amo mucho, que eres el amor de mi vida, que marcaste un antes y un después de lo que yo soy ahora. Que el tiempo diga las cosas, pero nunca voy a hablar mal de ti, porque si hay amor es imposible que te pase a llevar con algo", cerró entre lágrimas.

