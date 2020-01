Selena Gomez celebra el lanzamiento de su nuevo álbum con fotos inéditas

Selena Gomez se encuentra a punto de revelar su primer álbum del año llamado 'Rare' en el cual habla de temas como desamor, depresión y rehabilitación. Para celebrarlo ha revelado algunas fotografías del que podría ser su próximo videoclip, las cuales sorprendieron a sus fans.

Selena Gomez

A través de su cuenta de Instagram, la cantante reveló algunas de las letras de sus canciones junto a imágenes de ella en una bañera y sobre la nieve.

Selena Gomez - Instagram

Un día previo al estreno de su nuevo material, la actriz realizará una fiesta para sus fans en vivo desde Livex Live, donde compartirá un adelanto del álbum

Rare - Instagram

En octubre del año pasado, Selena lanzó su primer sencillo 'Look at her now' junto con el videoclip de la canción, en el cual aparece bailando con diferentes otfits con iluminación de colores y 'Lose you to love me'.

Selena Gomez - Instagram

Este material será el más personal de la cantante y al cual se ha referido como terapéutico ya que habla sobre relaciones tóxicas y cómo salir de ellas para hacerte más fuerte.

Selena Gomez - Instagram

La cantante ha expresado a través de entrevistas que se encuentra emocionada por que sus fans escuchen su lado más vulnerable y puedan identificarse con sus experiencias.

