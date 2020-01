Polémica respuesta genera tensa discusión entre Yuyuniz Navas y Mariana Derderián en "Pasapalabra"

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en el último capítulo de Pasapalabra, cuando las invitadas Mariana Derderián y Yuyuniz Navas se enfrascaron en una discusión debido a la respuesta que entregó esta última en el juego Tutti Frutti, una especie de bachillerato en la que los participantes deben adivinar la palabra que corresponde a cada letra.

Cuando tocó la letra "B", Julián Elfenbein señaló que era un objeto que se pide en un bar, a lo que la hija de Eli de Caso contestó "basurero". "Aquí vamos a tener una buena pelea", señaló el animador, adelantándose a un enfrentamiento que se extendió por varios minutos. Y es que mientras Yuyuniz Navas defendía su postura, Mariana Derderián insistía en que un basurero no es algo característico de un bar, como sí lo puede ser un cenicero.

"Un basurero, claro… ¿Dónde hay un basurero?", dijo Yuyuniz, a lo que la actriz contestó: "No. Uno pide una bebida, no pide un basurero". "No, no, yo pido basurero", indicó Navas, siendo interrumpida por la expanelista del Bienvenidos. "¿Quieres que te lo sirvan en un basurero?", consultó esta.

Sin embargo, Yuyuniz Navas continuó con la idea del basurero. "Tengo unos papeles, quiero un basurero", dijo, provocando la molestia de Mariana Derderián. "Ah no poh' estai súper normal, estai súper normal", dijo la actriz. "O sea, tiene una lógica. Es que basureros hay en todas partes, se entiende, ¿no? Por ejemplo, yo voy pasando y digo 'oiga, señor, ¿me da un pisco sour?, ¿dónde boto el chicle?"", aclaró el animador.

"La particularidad del chicle es que se bota en la servilleta", comentó Derderián, pero Navas siguió. "Te estai tomando la piscola, y le preguntas '¿oye dónde tienes un basurero?'. Si en el bar hay baño, basurero, vaso, piscola, de todo", dijo.

Finalmente, Julián Elfenbein reconoció que incluso habían dudas en el equipo de Pasapalabra. Por lo mismo, sometió la palabra a la votación del público, quienes le dieron la razón a la hija de Eli de Caso.

