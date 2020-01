Exniñera de Pampita reaparece en redes sociales con contundente mensaje: "Espero que nunca les pase lo que a mí"

Luego de hacer pública su denuncia en contra de Pampita, por "hostigamiento y maltrato psicológico", Viviana Benítez se mantuvo apartada de los medios evitando realizar declaraciones en torno al tema. Tampoco se refirió al conflicto a través de redes sociales, en donde alcanzó una gran popularidad debido a la polémica con la modelo.

Eso hasta ahora, ya que la joven utilizó su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje en sus historias. Benítez agradeció a quienes la han apoyado durante este último mes, y también se defendió de las críticas que ha recibido tras su arremetida en contra de la mujer más famosa de Argentina.

En la primera publicación, dio "gracias por tantos mensajes de cariño y apoyo, me dan fuerzas para seguir adelante". Pero en una segunda instancia, también se refirió a la gente que le escribe, "y me desea todo lo malo que se le puede desear a una persona". "Ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa… Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie", señaló.

Sin embargo, no fue lo único. Más abajo aseguró haber sufrido discriminación debido a su nacionalidad paraguaya. "Es tan fácil juzgar a alguien por ser de otro país o por ser una empleada que según ustedes tendría que agradecer y cerrar el cu… por ser de otro país, por suerte no todo el mundo piensa como ustedes", dijo la ex empleada de Pampita.

Recordemos que el pasado 26 de diciembre, Viviana Benítez y su abogado, Fernando Dávila, ratificaron la denuncia contra la modelo. El licenciado aseguró que "en febrero habrá novedades. Presentamos varias pruebas y esperemos que le den lugar".

