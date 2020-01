Violeta Isfel confesó entre lágrimas que ella y su hijo fueron maltratados por su ex

Violeta Isfel es una de las actrices más talentosas de México. Con 34 años, ha trabajado en producciones tan exitosas como Atrévete a soñar y Una familia con suerte.

Pero en una reciente entrevista no habló solo de su vida profesional, sino que se abrió a hablar de su vida personal y del 'infierno' que significó para ella estar al lado del padre de su hijo Omar Isfel.

Mientras conversaba con Aurora Valle en el programa Confesiones de Tlnovelas, compartió su experiencia de vida en pareja recibiendo maltratos, para crear consciencia en otras mujeres que pudieran estar pasando por lo mismo.

La historia de maltrato que vivió Violeta Isfel con su hijo por parte de su ex

"Yo sabía que quería ser mamá, no más no me fijé con quién evidentemente", manifestó al inicio.

"Mi relación en ese momento comenzó a ser rara, obviamente, el papá de pronto no llegaba, él tenía un alcoholismo terrible. Había muchas inconsistencias pero yo traía puestos mis lentes rosas y a todo le buscaba una justificación", reconoció la actriz.

El amor que sentía la hacía seguir adelante con la relación, sin prestar demasiada atención a los problemas de su pareja, intentando salvar lo que tenían.

"Y dije, claro, es el momento de ser mamá, a lo mejor eso arregla las cosas. Chicas, no lo hagan, un hijo jamás arregla nada (…) No es la solución a un matrimonio y aparte nunca me case, viví en unión libre con él (…)", explicó.

Confesó que al papá de su hijo, Rommel Ramírez, no le entusiasmo la idea de ser padre. Pero Violeta sí estaba muy ilusionada, por lo que de inmediato comenzó a comprar libros y revistas para aprender a ser la mejor mamá.

"Nació Omar y se me cayó la venda. Me di cuenta en dónde estaba parada (…)", manifestó, confesando que su ex pareja intentó golpearla.

"Él intentó ponerme una mano encima, Omar no tenía derecho de llorar en la madrugada porque entonces se despertaban todos y armaban un desmadre y a la que regañaban era a mí (…) Esa noche lloraba por una mamila más y entonces bajé (por la mamila), él baja (el ex), se enoja y entonces toma a mi hijo de la andadera y dice 'este escuincle está llorando"", recordó Violeta.

"Yo era sumisa (…) permití muchas cosas. Lo arrebata, lo quita de la andadera y dice 'qué tiene, es un mañoso' y él quería que escarmentara mi hijo de 9 meses sacándolo a la lluvia. El instinto maternal salió a flote, le dije 'estás idiota qué te pasa', ahí fue cuando él me levantó la mano".

Esa situación hizo recapacitar a Violeta Isfel, por lo que de ahí en adelante tomó las riendas de su vida, decidiendo ser madre soltera para tener una mejor calidad de vida con su hijo.

Al hablar de su hijo, se quebró: "Él le dio otro sentido a mi vida. Se volvió un motor".

Hoy en día Violeta Isfel es pareja de Raúl Bernal, con quien ha encontrado la plenitud amorosa.

Te recomendamos en video: