La emotiva despedida de Felipe Braun tras fallecimiento de la guionista de "Amar a Morir"

Hace algunas horas se confirmó la muerte de Bárbara Larenas, guionista de la teleserie Amar a Morir, de TVN. La mujer falleció a los 41 años, tras una ardua lucha contra el cáncer gástrico en etapa cuatro que le diagnosticaron en 2018. Tras conocer la noticia, el actor Felipe Braun, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales agradeciendo sus enseñanzas.

"Gracias Barbara por todo lo que nos entregaste, no solo tus guiones, tú emociones más íntimas que tuvimos el privilegio de volver a sentirlas con cada letra. Realmente no quería que esto pasara", puso Felipe Braun, junto a una imagen de la guionista. La publicación acumuló casi 2 mil me gusta en solo unas horas, y decenas de mensajes de apoyo.

Una de las reacciones vino por parte de la actriz María Elena Swett, quien se hizo presente con un corazón de color azul. También aparecieron algunos comentarios de sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos por la situación. "Gracias a ella y ustedes como actores, junto a los demás guionistas de Amar a Morir, por reflejar en parte el dolor de un enfermo de cáncer. Ahora es libre no siente dolor", dijo una persona. "Estuvo a cargo de uno de los guiones más honestos del área dramática televisiva. Gracias por esa historia tan verdadera y gracias a todos ustedes por la gran interpretación", señaló otra.

Bárbara Larenas, guionista de Amar a Morir - Instagram

