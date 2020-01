Doctora Cordero barre con Camila Flores: "La encuentro tan nefasta, tan espantosa"

Luego del incidente ocurrido en una tienda del sector oriente, que terminó con la diputada Camila Flores siendo expulsada de una tienda de H&M junto a su esposo Percy Marín, fueron varios los que salieron a analizar la situación, dando a conocer su opinión al respecto. Una de las últimas en hacerlo fue la psiquiatra María Luisa Cordero, más conocida como doctora Cordero.

La especialista se refirió al tema en el programa Sentido Común, de radio El Conquistador. En conversación con el periodista Eduardo Fuentes, aprobó la expulsión de la parlamentaria, luego que esta fuera acusada de ejercer maltrato en contra de los trabajadores del local.

En dicha ocasión, el periodista le llamó la atención fuera del micrófono, señalando que estaba validando la violencia. Sin embargo, la doctora Cordero siguió firme en su postura y mantuvo su opinión. "A mí ella no me gusta. Yo a Eduardo le dije… que me perdone la diputada Camila Flores, lo voy a decir francamente, '¡qué bien!'. Yo soy demasiado impulsiva y a ella yo la encuentro tan nefasta, tan espantosa, tan lejos de la humanidad, que yo tengo decir que me alegré. Y por impulso dije ‘¡qué bien!’", dijo a La Cuarta.

También se refirió a la funa sufrida por el vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, en un restaurante de la capital. "Y que bien lo que le hicieron a Gajardo, porque lo encuentro un viejo care’palo, sinvergüenza, aprovechador", agregó.

Por su parte, Eduardo Fuentes reconoció que "retó" a la doctora Cordero por sus palabras. "Por mucho que a uno le desagraden los personajes en cuestión, lo que le pasó a Boric o a Kast, si uno lo aplaude un segundo, valida el horror. Estaríamos validando la violencia. Puede a que mí no me guste la tendencia política de la diputada Flores o Gajardo, pero mi debate debe ser de ideas", explicó al citado medio.

Sigue leyendo