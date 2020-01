Brad Pitt habló sobre su "lugar feliz" donde escapa de la vida real

Brad Pitt ha tenido unos años difíciles. Pero, dijo, ha encontrado su "lugar feliz".

La antigua serie de comedia IFC de Marc Maron y actual serie de comedia de Netflix "Maron" es el lugar de felicidad para Brad Pitt, y el actor explica por qué en el último episodio del podcast "WTF" de Maron.

Pitt habló con Maron, junto con su coprotagonista de "Once Upon a Time … In Hollywood", Leonardo DiCaprio, en una conversación de una hora. "¡Sr. Marc Maron! ¡Esto es genial¡ Amigo, soy fanático tuyo" dijo, mientras DiCaprio interrumpía: "Realmente lo es. Lo recuerdo hablando de ti en la película".

"Me encanta el programa", dijo Pitt. "Lo he visto tres veces: toda la serie. Es mi lugar feliz. Verte miserable no me hace sentir tan mal. Realmente lo hace". Y, realmente, ¿quién de nosotros no ha encontrado un poco de alivio del caos de la vida en una comedia de situación de 23 minutos?

"Me encanta cómo tú, creo que te dije esto cuando me tropecé contigo, cómo sufres una pequeña injusticia en el mundo por parte de otro, que salgas con ellos, sin preocuparte, y luego los vuelver a invitar a tu programa o algo así ", continuó Pitt. Cuando Maron le dijo a Pitt que el programa se iba de Netflix sin un futuro hogar, Pitt respondió: "¿se ha ido?".

Los tres continuaron discutiendo "Once Upon a Time", con Brad revelando que su famosa frase sobre el personaje de DiCaprio, "¡Eres Rick Dalton! ¡No lo olvides!" en realidad se basa en él.

También reveló que fumó tanto marihuana con Edward Norton antes del estreno de "Fight Club" en el Festival de Cine de Venecia y que los dos se rieron de sus propios chistes a lo largo de la película.

