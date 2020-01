Así fue como Brad Pitt trabajó disfrazado de pollo gigante antes de convertirse en actor

Antes de ser un exitoso artista, Brad Pitt tuvo que llevar una vida común con trabajos temporales como cualquier otro joven, entre los que destacó como mascota de restaurante de comida rápida El pollo loco, durante una época en la que era un actor con dificultades.

"El hombre tiene que comer", dijo la estrella de "Ad Astra" durante una aparición en "The Ellen DeGeneres Show" transmitida el viernes.

Durante su entrevista, Pitt dijo que se vistió como un pollo para la gran inauguración de la ubicación de la cadena de comida rápida en Sunset y La Brea en Los Ángeles, California. Después de que DeGeneres le preguntó cómo se sentía al usar el traje de pollo con plumas amarillas, Pitt dijo: "No me da vergüenza".

Brad Pitt tuvo varios trabajos extraños

La estrella de "Once Upon a Time in Hollywood" continuó diciendo que, como parte del trabajo, tuvo que agitar un letrero que indicaba la gran inauguración. Pitt también dijo que no podía recordar cuánto pagaba el trabajo, pero que "lo rechazaron mucho".

En sus comienzos Brad Pitt trabajaba disfrazado de pollo, para promocionar un restaurante. De ahí fue a trabajar conductor y llevar a las chicas al club para trabajar. Además era el disck jockey y recoletaba el dinero que los clientes ponían en los bikinis de las chicas… pic.twitter.com/evq8r9fZUf — Caalf (@Caalf1) December 18, 2019

Antes de convertirse en un conocido productor y actor, Pitt era estudiante en la Universidad de Missouri, en busca del periodismo. Se retiró, a solo dos créditos de conseguir el título, y se mudó a Los Ángeles para darle una oportunidad a la actuación. En la costa oeste, Pitt tuvo varios trabajos extraños además de “El pollo loco”.

Trabajó como transportador de muebles en un momento y fue conductor de strippers durante dos meses.

Del Pollo Loco al los Golden Globe, así son los caminos de la vida. https://t.co/eQeEyBtqAV — noel aguilar (@aguilar_noel) January 6, 2020

Pitt comenzó con papeles menores en "Another World" y "Growing Pains". También tuvo una pequeña, pero muy memorable parte en "Thelma and Louise" de 1991. Luego protagonizó películas como "A River Runs Through It", "Entrevista con el vampiro" y "Fight Club". Pitt también obtuvo nominaciones al Oscar por sus papeles en "El curioso caso de Benjamin Button" y "Moneyball".

En 2014, Pitt ganó su primer Oscar por "12 años de esclavitud", pero no por actuar, sino por producir el drama histórico bajo su compañía de producción, Plan B Entertainment.

