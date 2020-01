Aída Nízar genera opiniones divididas tras someterse a procedimiento estético

El reality Resistiré dejó en la memoria de los chilenos a varios personajes nuevos. Entre ellos, se encuentra la española Aída Nízar, quien protagonizó varias polémicas durante su paso por el programa de Mega.

A casi un año de que terminaran las grabaciones, la mujer volvió hacer noticia luego de compartir el video de un procedimiento estético al que se sometió. Se trata de una reducción de brazos bodytite, que consiste en un tratamiento de radiofrecuencia que afirma la piel, estimula la producción de colágeno y mejora los contornos del cuerpo.

"Hazte un regalo, despójate de complejos!!! Aída se somete al revolucionario tratamiento sin dolor de reducción de brazos bodytite", escribió Aída Nízar junto al registro, que generó reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos se mostraron a favor de su cambio, otros recordaron la postura que había mostrado en el pasado en torno a las cirugías. Y es que la española había señalado que nunca se iba a operar.

Estas declaraciones provocaron varios cuestionamientos en su contra. "No que nunca te ibas a operar", "La Aída no se calla ni en pabellón", y "Adora tu cuerpo, pero natural", señalaron algunas personas. Sin embargo, hubo quienes salieron en su defensa asegurando que no era una operación, sino que un mero procedimiento.

"No es cirugía. Sin bisturí, sin puntos, sin sangrado. Wuauuu lo que es tener plata", y "Formidable por usted… Lástima que no estén al alcance de todos. Felicidades", fueron otros de los comentarios.