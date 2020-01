La triste noticia con la que Yamila Reyna partió el 2020: "Mi trabajo y mi carrera están primero"

Hace un mes, aproximadamente, la actriz y comediante Yamila Reyna anticipó que durante el verano experimentaría una prueba de fuego. La argentina se refería al ámbito amoroso, y tal como presagió, su relación con el italiano Ergi Djepaxhija terminó apenas comenzó el 2020. Así lo reveló en conversación con LUN, en donde confesó que el romance llegó a su fin.

Los motivos del quiebre, tuvieron que ver con un viaje que tenía programado para febrero. En esa fecha, iría a visitar a su pareja a Italia, pero el trabajo quiso lo contrario. "No puedo viajar por unos proyectos que están saliendo, que me parecen muy interesantes y no los quiero dejar de hacer. Eso puso en jaque la relación", señaló al medio.

"Yo amo lo que hago, y siempre mi trabajo y mi carrera están primero que mis relaciones. Eso muchas veces lleva a que estas no tengan futuro. Hoy no estamos juntos", sentenció, indicando que la cancelación del viaje no fue del agrado de su ahora expareja. "A él eso muy contento no lo dejó. Que te llamen y te digan 'ya no voy'. Con la distancia se hace muy difícil y yo lo entiendo porque no sé cuándo nos podríamos volver a ver", explicó.

"Ahí está la prueba de fuego. Una relación a distancia entre dos personas súper pasionales se hace muy difícil y hago mi mea culpa: no soy capaz de dejar mi carrera a un lado", agregó. Finalmente, Yamila Reyna comentó: "espero volver a enamorarme de alguien que viva más cerca".

