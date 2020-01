La reina Letizia de España impacta al mostrar sus tonificadas piernas en un hermoso vestido azul

View this post on Instagram

King Felipe And Queen Letizia began the year with the traditional celebration of the Military Easter, also known as New Year’s Military Parade, at the Royal Palace of Madrid. . 💙🇪🇸💙🇪🇸💙🇪🇸 . O rei Felipe e a rainha Letizia começaram o ano com a tradicional celebração da Páscoa Militar, também conhecido como Desfile Militar de Ano Novo, no Palácio Real de Madri. . #queenletiziastyle #queenletizia #reinaletizia #spanishroyals #kingfelipe #letizia #letiziaortiz #queenletiziaofspain #royalfamily #royalnews #spanishroyalfamily #royalfamilies #royalty #instaroyals #royalsnews #royalfamily #infantasofia #princesaleonor #theroyalfamily #royalcrown #felipedeborbon #spanishroyalfamily #familiarealespanola #letiziaortiz #SpanishMonarchy #FamiliaRealEspañola #ReinaLetizia #QueenOfSpain #ReinaDeEspaña #royalty #familiareal #casarealespañola #casarealdeespaña