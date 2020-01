Nicole Pérez realiza desahogo a semanas de dar a luz: "Ya no puedo ni caminar"

A semanas de recibir a su tercer hijo, la exbailarina de Mekano, Nicole Pérez, dio a conocer sus sensaciones previas al parto. A través de su cuenta de Instagram, en donde posee casi 200 mil seguidores, compartió una fotografía luciendo su abultado vientre y manifestó sus principales preocupaciones.

Según indicó, intentará recibir a su nuevo hijo de la manera más natural posible. Además, le pidió algunos datos a sus seguidores para tener más opciones a la hora de escoger los enseres y confesó que ha presentado ciertas dificultades debido a la pubalgia que la afecta. Una inflamación en la zona abdominal que le produce mucho dolor.

"Ya son 35 semanas de amor con mi Rafita entramos en la cuenta regresiva. Qué nervios! Cada uno de mis hijos es empezar de 0, no recuerdo nada. En este parto trataré que sea lo mas natural posible, intentaré que sea sin epidural… Bueno eso es lo que digo ahora jajaj. Necesito que me guíen, que me recomienden qué coche es cómodo, qué silla de auto, qué porta bebé, mamaderas, chupete, etc. Necesito dato de todooooo… Yo creo que somos muchas mamás que estamos en dudas, perdidas, desorientadas jajaja. Cada datito que dejen ayudará a muchas que estamos viviendo este proceso hermoso pero complejo jijiji", escribió.

"Miro a tantas embarazadas que están como tuna jajja y yo ya no puedo ni caminar con esta pubalgia. El doc me recetó un parche analgésico, mañana lo compraré y les contaré cómo me funcionó", agregó. Nicole Pérez dará a luz durante las próximas semanas. De esta manera, el pequeño Rafa se unirá a sus otros dos hermanos Isidora, de 14 años, y Andrés, de 7.

