Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look

Miley Cyrus se cortó el cabello para el nuevo año, revelando su nuevo peinado en capas en Instagram mientras anunciaba nueva música.

"Cabello nuevo. Año nuevo. ¡NUEVA MÚSICA!” escribió Miley Cyrus, de 27 años, en Instagram el lunes 6 de enero, subtitulando la foto de su nuevo look.

No es el primer cambio de Miley en los últimos meses. En noviembre, la intérprete de 'Malibu' dejó que su madre, Tish Cyrus, le cortara un poco el cabello. La mujer, de 52 años, compartió un pequeño video del momento en su cuenta Instagram “¡Dando a @mileycyrus un pequeño corte de pelo para el día B! #staytuned #itsgood".

Miley luego acudió con la estilista de las estrellas, Sally Hershberger, para dar los toques finales a su entonces corte de cabello, dejándolo con una vibra punk hasta los hombros. Ese era el estilo que lucía antes de su nuevo peinado shag, la sensación del 2020.

En cuanto a su nueva música, se espera que la nominada al Grammy lance She Is Miley Cyrus, su séptimo álbum de estudio, este año. El álbum estará compuesto por tres EP: She Is Coming, She Is Here y She Is Everything, el primero de los cuales Miley lanzó en mayo de 2019.

