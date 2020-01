La actitud de Kendall Jenner en las redes sociales que molesta a sus millones de seguidores

La fama y la fortuna de Kendall Jenner no son secretos. Su ascenso a la fama comenzó con el programa Keeping Up with the Kardashians y luego mostró su interés por el modelaje. Kendall comenzó a seguir su carrera de modelo modelando para Forever 21 a la edad de 14 años.

Desde allí, pudo participar en sesiones fotográficas para Teen Vogue, GQ y muchas publicaciones más establecidas. En colaboración con su hermana Kylie Jenner, Jenner ayudó a diseñar y crear Topshop, una popular línea de ropa.

Sus cuentas de redes sociales parecen ser las fuentes de la reciente reacción violenta. Algunas personas incluso llegan a llamarla narcisista.

Las publicaciones de Kendall Jenner en Instagram no siempre tienen sentido

La cuenta de Instagram de Kendall ha alcanzado un récord de seguidores. Desde que creó su cuenta, ha compartido 3.085 publicaciones y ha ganado más de 120 millones de seguidores, pero últimamente, el apoyo de Jenner ha cambiado ligeramente. Su publicación de vacaciones más reciente definitivamente está causando mucha especulación.

La publicación es un video de Jenner que proporciona diferentes ángulos de su rostro mientras se acerca ligeramente. El contenido junto con el título "prueba de video" ha hecho que las personas reflexionen sobre cuál era exactamente el mensaje que Jenner pretendía para sus seguidores.

Los seguidores han comentado en varias publicaciones su actitud narcisista, ya que solo utiliza las redes para colocar imágenes de su rostro o cuerpo.

