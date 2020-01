"Tengo que ser tu envidia máxima": Daniela Aránguiz en picada contra seguidora que criticó su rostro

Un pesado comentario quiso empañar el regreso de Daniela Aránguiz a Chile. Sin embargo, su ocurrencia no lo permitió, y es que la esposa del 'Mago' Valdivia dejó callada a una seguidora que criticó el aspecto de su rostro en una reciente publicación en redes sociales.

Se trata de varias fotografías de su rostro en primer plano, en las que resaltan sus rasgos frente a la cámara. Aránguiz las acompañó con un breve mensaje, con el que dio cuenta de su inminente regreso a Sudamérica. "Última noche en este lugar mágico llamado Emiratos Árabes", puso.

Los registros generaron diversas reacciones entre sus seguidores. Y mientras que algunos destacaron su belleza, otros le pidieron consejos de cuidado facial. "Bellísima. Dany, quién te cuida tu piel acá en Chile? Que luce tan bonita…", dijo una persona.

Pero tal como ha ocurrido en otras ocasiones, Daniela Aránguiz también fue blanco de críticas debido al aspecto de su rostro. Precisamente, una observación de este tipo fue la que recibió por parte de una seguidora, quien le hizo un llamado de atención por sus labios. "Más grueso el labio superior. Qué feo te quedó", señaló. Sin embargo, Aránguiz no guardó silencio y le contestó a través de la misma plataforma. "A ver el tuyo. Por qué no te muestras? Qué fácil escribir de un Instagram falso, pero qué bien me siento que tengas que hacer uno para mirarme. Tengo que ser tu envidia máxima jajajajaj", lanzó.

