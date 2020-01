BTS anunció la fecha de su regreso a los escenarios y las fanáticas enloquecieron

La agrupación surcoreana de k-pop, BTS, anunció que regresa a los escenarios con nueva música y las fanáticas enloquecieron de emoción en redes sociales.

En abril de 2019 lanzaron el disco Map of the Soul: Persona, producción con la que alcanzaron el reconocimiento y la fama mundial.

El nuevo disco de BTS en 2020

Aunque los fanáticos creían que el disco se llamaría Map of the Soul: Shadow o Map of the Soul: Ego, el álbum se llamará Map of the Soul: 7.

BTS todavía no ha rebelado qué significa el 7, pero las ARMY seguramente pronto lo descubrirán.

Map of the Soul: 7 sale a la venta en febrero de 2020, pero las fanáticas pueden preordenar el disco a partir de este 9 de enero.

Según los fanáticos, el anuncio de BTS en Weverse decía:

"Hola. BTS MAP OF THE SOUL: 7 se lanzará el viernes 21 de febrero. Los pedidos anticipados comenzarán el jueves 9 de enero. Detalles adicionales sobre el nuevo lanzamiento estarán disponibles en BTS Weverse y Fan Cafe. Esperamos con interés el continuo interés y apoyo de todo nuestro ARMY. ¡Gracias!".

Y el anuncio de este nuevo disco viene con el éxito obtenido por BTS al cantar el Rockin 'Eve de Año Nuevo de Dick Clark, en Nueva York, ganaron premios en los Golden Disk Awards, RM y Younha lanzaron "Winter Flower" y, ahora, la agrupación se prepara para mostrarle a sus fans las nuevas canciones que tienen preparadas.

