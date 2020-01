El homenaje de Ángela Aguilar a su abuela Flor Silvestre que la convierte en la mejor nieta

Uno de los talentos mexicanos que más ha emergido durante el último año, es la pequeña Ángela Aguilar. Proveniente de una gran familia –Pepe Aguilar y Flor Silvestre– ha demostrado haber heredado un gran talento.

También lee: El mini vestido con botas altas de Ángela Aguilar que impone estilo este 2020

No solamente ha destacado en redes sociales por el increíble parecido que tiene con su abuela. Es también su gran estilo para la moda, su carisma, humildad y por supuesto, esa gran voz con la que ha deleitado a públicos nacionales e internacionales.

La joven es muy unida a su abuela, Flor Silvestre y no ha dudado en demostrarlo en su perfil. No solamente comparte algunas fotografías con ella, también usa un medallón de la Virgen de Guadalupe que le regaló.

En el pasado intentaron hacer sentir mal a Ángela Aguilar por usar joyas tan "extravagantes". Sin embargo, ella terminó callando las burlas con una elegante respuesta en donde contaba era un regalo de su abuela paterna.

Durante una rueda de prensa a medios nacionales ella llegó a aclarar:

Lo que llevaba colgado era una una Virgen de Guadalupe de mi abuela Flor que le regaló a mi mamá por hacerle su documental […] No necesariamente era: 'ay véanme, tengo muchísimas cadenas'. No, no soy rapera", respondió.