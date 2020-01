La lujosa mansión de más de 7 millones de dólares que Lucero compró en Miami

View this post on Instagram

En esta Navidad quiero agradecer tanto de lo que aprendí en #LaVozKidsMX ✌🏼🎤 El #TeamLucero me dio muchísima alegría y lecciones tan lindas 🙌🏼 💗Mis queridos @_carlosrivera y @_melendioficial_ gracias por dejarme ser su cómplice durante este trayecto 💖🌟Gracias a mis Lucerinos que siempre estuvieron al pendiente cada domingo demostrando su apoyo 😘