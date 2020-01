El tierno video de Kylie y Kendall Jenner cuando eran bebés que conmovió a los fanáticos

Si hay algo que nos llama la atención del clan Kardashian-Jenner es cómo era su vida antes de saltar a la fama con “Keeping Up With The Kardashians” y últimamente, las hermanas han estado compartiendo los “TBT” más divertidos de su infancia. Esta vez fue el turno de Kendall Jenner.

Recientemente, Kim Kardashian compartió algunas fotografías de ella y sus hermanas Khloe y Kourtney cuando eran apenas unas niñas; esto parece haber motivado a una de las menores del clan, Kendall, ya que también divulgó material inédito de su pasado.

En un video publicado en sus redes sociales, se puede ver a Kendall cuando tenía apenas 2 años, mientras Khloe, siendo una adolescente, le daba un baño a la entonces bebé Kylie.

Khloe fue una tierna niñera de Kylie y Kendall Jenner

La menor de las hermanas parecía estar un poco molesta por el baño que le daba su hermana mayor, pero en determinado momento empieza a reír con la persona que las graba, quien se sospecha es su padre Bruce Jenner.

Kendall parece muy emocionada ayudando a su hermana mayor e, incluso, trata de asear a Kylie.

El video provocó ternura a todos los fanáticos, así como a otras celebridades, entre las que destacó Kim Kardashian. “¡Ohh!, este video me hizo sonreír mucho”, escribió la celebridad.

Con tan solo unos minutos, el video superó el millón de reproducciones y recibió cientos de comentarios.

