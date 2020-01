Así reaccionó Jennifer Aniston cuando Brad Pitt ganó un Golden Globes

La noche de este domingo 5 de enero se realizaron los Golden Globes 2020 en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Las parejas más tiernas que desfilaron por la alfombra roja de los Golden Globes 2020 El amor estuvo presente en la importante premiación.

Uno de los reencuentros más esperados de la noche era el de Brad Pitt con Jennifer Aniston, pero no ocurrió, o al menos no hubo foto del momento durante los premios.

Alguien que me vea como Jennifer Aniston ve a Brad Pitt ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ksLrNQ7c2B — Ángel 'ndrangheta (@MAgne07) January 6, 2020

Sin embargo, lo que sí se viralizó en redes fue la reacción de la actriz cuando su ex Brad Pitt ganó un Golden Globes como Mejor actor de reparto por su participación en la película "Once upon a time in Hollywood".

Esos camarógrafos son unos loquillos porque mientras Brad Pitt hablaba de su carrera enfocaban a Jennifer Aniston Jajajaja ¿O sea? #GoldenGlobes pic.twitter.com/w0EaTU9GAv — pam; (@_pamelomeli) January 6, 2020

Y es que la cámara grabó el momento exacto en el que el actor daba su discurso y Jennifer lo miraba con muy feliz con una expresión de ternura.

Esto generó esperanzas en los fans quienes están ansiosos de ver a Brad y Jennifer juntos de nuevo.

"OMG lo mira con cara de amor", "Cara de felicidad y orgullosa de él 😍", "Jennifer tiene cara de quien aún quiere mucho a un hombre importante en su vida", "por Dios yo necesito que vuelvan", "Brad y Jennifer tienen que estar juntos por favor", y "dios mío que alguien me mire como Jennifer a Brad solo eso pido", fueron algunas de las reacciones en redes.

La cara de jennifer aniston viendo a brad pitt #GoldenGlobes pic.twitter.com/NHT2p3eoUL — Diva (@diva_ludmi) January 6, 2020

No se sabe si la actriz aun siente amor por su exesposo, pero sin duda sí existe una gran amistad y estima, por lo que no es de extrañar que ella se alegrara por su premio.

Te recomendamos en video