El look de Salma Hayek en los Golden Globes 2020 que desconcertó a los fans

Salma Hayek era una de las famosas más esperadas en los Golden Globes 2020, pero su look dejó a los fans desconcertados.

Y es que la mexicana optó por llevar una blusa en tono azul con atrevido escote y una falda blanca que sin duda no la favoreció durante la noche.

Sus fans no quedaron nada contentos con su outfit pues consideran que pudo llevar algo más elegante que la hiciera lucir mucho mejor.

"No me gusto mucho el look de @salmahayek en #Golden Globes pero sin duda es una mexicana hermosa", "Qué onda con @salmahayek?? 😱😱😂😂 No la había visto", "Querida #SalmaHayek te adoro, eres guapísima, poderosa… pero ese vestido NO", y "Ustedes me van a perdonar pero Salma Hayek se ve del nabo, se ve grotesca", fueron algunas de las reacciones al look.

A pesar de su belleza e increíble talento, la mexicana estuvo catalogada como una de las peores vestidas de la noche. Sin embargo, ella lució muy segura y sonriente, demostrando que estaba cómoda con lo que eligió para la noche.

Además, aunque no haya acertado con su outfit, nadie le quita a Salma lo hermosa y sin duda se robó muchas miradas en los importantes premios.

Te recomendamos en video