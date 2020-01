Los memes sobre el vestido de Jennifer Lopez en los Golden Globes 2020

Jennifer Lopez fue una de las grandes nominadas en los Golden Globes 2020, gala desarrollada en Beverly Hills, Estados Unidos, en la que destacó por su actuación en la película Hustlers.

La cantante y actriz de 50 años asistió al evento acompañada de su prometido Alex Rodríguez, llamando por completo la atención por su vestido.

Jennifer Lopez impacta con un vestido blanco y dorado en los Golden Globes 2020 La actriz está nominada por segunda vez en su carrera a un Golden Globe

Los memes por el look de Jennifer Lopez en los Golden Globes 2020

Los reyes magos llegaron un día antes y nos regalaron a Jennifer Lopez (Hustlers) pic.twitter.com/YbVNAuAAUE — Qué Veo (@QueVeo_ok) January 6, 2020

Su look estuvo compuesto por un gran vestido dorado y blanco, adornado con un enorme lazo dorado y verde. Aunque se vio hermosa, surgieron varios memes en Internet comparando su vestido con motivos navideños.

Who wore it better? Jennifer Lopez or San Juditas Tadeo? #GoldenGlobes pic.twitter.com/NsR6qJ509w — dani (@TowerwhiteDani) January 6, 2020

"Horrible el vestido, parece un regalo… las joyas son lindas", escribió en Instagram el usuario @kourtmxoxo.

"Un vestido o envoltorio para regalo. Muy apretado el corsé, no le favorece, en la parte de la espalda se le salen las carnes, hoy no me gustó", opinó @nianella_.

En Twitter también hubo muchos comentarios al respecto. "Los Reyes Magos llegaron un día antes y nos regalaron a Jennifer Lopez", manifestó la cuenta @queveo_ok.

Encuentra las 5 diferencias Jennifer López #GoldenGlobes pic.twitter.com/bneY6BOhYi — Que Show (@Que_Show_) January 6, 2020

"¿Quién se vistió mejor? ¿Jennifer Lopez o San Juditas Tadeo?", agregó @towerwhitedani.

"Jennifer Lopez bella, vestida de… ¿caja de regalo?", se preguntó @ferdaboin.

