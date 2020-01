La adorable conversación de Kailani con sus padres Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann que derritió a todos

View this post on Instagram

La personita que me ha obligado a ahondar profundamente en mi pasado para resolver y no seguir repitiendo todo aquello que ya no quiero en mi vida. Quien me ha ayudado a confrontar todo aquello que me apanicaba y darme cuenta que no era tan grave como yo me imaginaba. Ella, quien me ha llevado a lugares desconocidos de mi misma, de donde sale una fuerza y un amor que no sabía que tenía. Con quien he comprendido que una comunicación absoluta y verdadera es lo que más agradece, y que lo entiende todo aunque no hable igual que yo. Quien me ha enseñado los frutos hermosos que da el ser honesta con mis emociones frente a ella, sin ocultarle la realidad. Quien me ha enseñado a confiar en lo capaces, sabios e inteligentes que son los niños desde que nacen y que debemos tratarlos como tal. Y ahora que está entrando a una etapa un poco más complicada he aprendido a reconocer y validar sus emociones y sentimientos. Constantemente tratamos de distraerlos de sus berrinches, enojos, dolor, o tristezas con tal de no verlos mal. Pero es importante que ellos sepan que sus padres podemos sostenerlos tranquilamente en esos momentos difíciles, y que todas sus emociones son válidas y permitidas.