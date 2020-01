Golden Globes 2020: los increíbles looks de las famosas en la alfombra roja

El 2020 empieza de la mejor manera y es que este domingo se realizan los Golden Globes 2020 en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

La alfombra roja ha estado llena de elegancia y mucho estilo con los looks de los famosos que comienzan a llegar al importante evento.

Los increíbles looks de los famosos en la alfombra roja

La actriz Sofia Carson fue una de las primeras en llegar a la alfombra roja y deslumbró con un extravagante vestido de tul y plumas rosado.

La presentadora de televisión Jennifer Lahmers, también lució radiante con un increíble vestido verde de escote corazón ceñido al cuerpo y con una hermosa cola.

La reportera australiana Renee Bargh enamoró a todos con un vestido blanco con cinturón negro y escote.

Por su parte la presentadora del reality How Do I Look?, Jeannie Mai, dejó a más de uno sin palabras con su look masculino de pantalones corte alto y extravagante blusa con pedrería.

La actriz y reportera estadounidense Zuri Hall deslumbró con un impactante vestido metálico plateado con cuello alto y abertura en la pierna.

Aun faltan famosos por pisar la alfombra roja y estamos a la expectativa de cuáles serán sus looks con los que seguro impondrán tendencia.

