Emme heredó el buen gusto por la moda de Jennifer Lopez y estas fotos demuestran su increíble estilo

View this post on Instagram

I think we should all appreciate @lacarba for giving us some content❤️❤️😍😂 o #jenniferlopez #arod#alexrodriguez #emmelopez #maxlopez #emme #max #coconuts #love #l4l #like4like #f4f #follow4follow #l4like #f4follow #shadesofblue #onthefloor #letsgetloud #latina #christmas