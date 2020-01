Kylie Jenner sorprende con su primer cambio de look del 2020

Kylie Jenner nunca deja de sorprendernos y a solo 4 días del 2020 la empresaria ha presumido su primer cambio de look del año.

A través de su instagram la integrante del clan Kardashian-Jenner publicó una imagen en la que se ve con el cabello amarillo y extra largo, desatando suspiros entre sus seguidores.

"Sabrosa", fue el mensaje con el que acompañó la imagen en la que aparece con un vestido ceñido al cuerpo y su nuevo tono de cabello.

Recientemente, la modelo se había mostrado con el cabello negro, algunas veces corto y otras largo, pero definitivamente quiso probar algo diferente para empezar el año con buen pie.

Sus fans la han llenado de halagos, asegurando que se ve hermosa con su nueva imagen.

"Wow hermosa toda una diva", "me encanta tu color de cabello", "oh chica, ese cabello es un look increíble", "Dam siempre imponiendo tendencia", "amo tu cabello negro pero este tono es otro nivel", "siempre tan arriesgada y a la moda", y "eres única me encanta tu cabello", fueron algunos de los comentarios en la imagen.

Kylie Jenner ha demostrado ser una mujer arriesgada y la hemos visto con diferentes tonos de cabello desde rosado hasta azul, y ahora ha decidido probar el amarillo.

