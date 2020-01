Golden Globes 2020: cuáles son los favoritos a llevarse un globo de oro

La noche de este domingo 5 de enero se llevará a cabo la ceremonia de los Golden Globes 2020 en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, donde las estrellas más famosas del mundo se reunirán a celebrar el mejor cine.

Golden Globes: los favoritos a llevarse un globo de oro

Mejor película dramática

Los expertos coinciden en que debería ganar Marriage Story por la perfecta convergencia entre el guion, la actuación y cómo está contada la historia, pero la gran favorita de este año es Joker, así que los corazones de los fans están divididos.

Mejor actor en drama

Sin duda, Joaquin Phoenix es el gran favorito en esta categoría, dada un intensa actuación en Joker y su profunda transformación física que lo llevó a bajar 50 libras. Ya se ha ganado varios premios en diversos festivales donde ha competido la cinta.

Golden Globes 2020: cómo y cuándo ver la premiación Serán conducidos por Ricky Gervais y, entre los presentadores, estarán Sofía Vergara y Antonio Banderas

Mejor película musical o comedia

Once Upon a Time in Hollywood marcó el gran regreso de Quentin Tarantino a las pantallas de cine, y con su humor negro característico va liderando esta categoría.

Mejor actor en película musical o comedia

Aunque Leonardo DiCaprio siempre es el favorito cada vez que lo nominan, los críticos también han halagado la actuación de Eddie Murphy en Dolemite Is My Name de Netflix.

Mejor actriz en película dramática

Los críticos opinan que Renée Zellweger debería ser la ganadora por su actuación en Judy. Otros nombres que suenan para el premio son los de Scarlett Johansson y el de Charlize Theron.

Mejor actriz de reparto

Jennifer Lopez es la gran favorita en esta categoría, por su impecable actuación en Hustlers. Aunque Laura Dern con su discurso en Marriage Story no se queda muy atrás en las votaciones.

Mejor actor de reparto

Hay un dilema en esta categoría, ya que además de estar nominado Tom Hanks, están los nombres de actores clásicos como Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y el favorito de Hollywood, Brad Pitt.

Sean cuales sean los ganadores, todos han integrado el elenco de las mejores películas proyectadas en 2019.

