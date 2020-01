Revelan adorables fotos de Ricky Martin jugando con sus hijos en la playa

El 2020 ha comenzado de maravilla para Ricky Martin, quien se fue con toda su familia a unas increíbles vacaciones en las Islas Vírgenes a bordo de un lujoso yate.

Además de las imágenes que compartió por su cuenta Instagram, ahora se han filtrado en las redes sociales otras fotos de Ricky y su familia. En una de ellas, el cantante tiene en brazos al pequeño Renn.

@ricky_martin These R such beautiful pics of u w ur kids 😍❤️ pic.twitter.com/Ow9qmTAxNr

— Asexysoul4ever (@SexySoul4ever) January 3, 2020