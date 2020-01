Selena Gomez presume sus curvas en hermoso traje de baño corte alto

Selena Gomez ha demostrado que está disfrutando de la vida a todo lo que da junto a su familia y amigas.

La cantante terminó el año con dos exitosos temas "Lose you to love me" y "Look At Her Now" con los que nos dejó una gran lección de superación y amor propio.

Fotos de Selena Gomez en traje de baño

Y ha comenzado el 2020 de la mejor manera, disfrutando en un lujoso yate junto a sus amigas en Hawai, presumiendo sus hermosas curvas en un traje de baño muy cómodo.

A través de las redes se filtraron las imágenes de la cantante en el yate donde se puede ver con un traje de baño de dos piezas verde corte alto, ideal para quienes quieren disimular los rollitos de la cintura y en la parte superior con unas tiras.

Sin duda Selena se siente muy cómoda con su cuerpo y por eso lo muestra con orgullo, motivando a todas las mujeres a mostrarse y aceptarse como son, sin sentirse incómodas.

Hace unos días, la también actriz mostró a través de sus redes sus increíbles vacaciones navideñas en la nieve, mostrándose más feliz que nunca.

