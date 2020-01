"Se volvió loco": Lisandra Silva revela detalles del momento en que Raúl Peralta supo que estaba embarazada

La mañana del jueves, Lisandra Silva visitó el estudio del Mucho Gusto para hablar sobre el bebé que está esperando junto a su pareja, el bailarín Raúl Peralta. Actualmente, la cubana tiene 17 semanas de embarazo, es decir, poco más de cuatro meses. Pero no todo ha sido bueno durante el proceso, y es que tal como señaló, al comienzo presentó varios malestares.

"Queríamos un bebé. Lo estábamos buscando, pero yo creo que vivíamos unas vidas tan estresadas, que no se daba", dijo, señalando que el viaje que realizaron a Tulum, en septiembre pasado, facilitó el proceso de embarazo. "Estábamos muy relajados. Tengo que confesar que hicimos nuestro hijo o hija en las Fiestas Patrias", agregó, contando que pensaron en ponerle Santiago, si es varón.

Sobre el momento en que se enteró de que estaba en la dulce espera, Lisandra Silva contó que fue un día en que tenía que grabar un comercial. "Me quedaba dormida en todos lados, y eso me extrañó. Luego, también sentía el cuerpo raro. Eso como que uno lo siente. Al otro día estaba lloviendo mucho, y me daba como pena (vergüenza) ir a la farmacia, así que lo mandé a pedir, me lo hice sola y no le conté a Raúl, porque dije 'a lo mejor no es"", dijo.

"Me había hecho uno 10 días antes, y me había dado negativo. Yo dije 'estoy loca', y después me seguía sintiendo embarazada. Desde el primer día yo me he sentido muy embarazada (…) Después dije 'me voy a hacer otro'. Me hice el test, y se tardó harto en dar positivo, primero me dio negativo y dije ‘no, nada que ver’ y después ¡Boom! Apareció", agregó.

En ese momento, la cubana reveló detalles sobre el momento en que le contó la noticia a Raúl Peralta. "A la primera que le escribií, fue a mi mamá, y mi mamá no se conectaba. Dije 'ya, le voy a escribir a mi papá'. Al rato, le hice una foto al test y se la mandé a Raúl", explicó.

"Él se volvió loco. Estaba en una reunión y salió, me dijo ‘te voy a buscar, te tengo que ver’. Vino, llegó con flores, me abrazó, no lo podía creer. Y ese mismo día en la noche, nos compramos como cinco test más, hicimos varias pruebas y en la noche ya teníamos el fiestón armado, celebrando con la familia", añadió.

