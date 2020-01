Claudia Álvarez confesó la pesadilla que vivió con la lactancia materna desde que nació Kira

Claudia Álvarez ha sido muy sincera con todo lo vivido durante su embarazo. Por sus historias de Instagram, la actriz ha mantenido a sus seguidores al tanto de los pormenores de la llegada al mundo de Kira, su pequeña hija, y comentó sobre la lactancia materna.

Claudia comentó sobre el momento del parto “Fue cesárea. No podía ser parto natural. Yo moría porque fuera natural, pero no se pudo. Ahora sí que no siempre es como uno quiere”. Manifestó que se ha recuperado con rapidez “ha sido diferente a que si hubiera sido natural”.

Tocó el tema de la lactancia materna y su dificultad desde un inicio “Apenas ya empecé, pudiendo ya sin tanto dolor, pero no, no, no. ¿Cómo les explico? O sea, lloraba lágrimas de sangre los primeros seis días de dar pecho. (…) Yo decía: ‘¿Qué es esto?’ Es una tortura, duele como si con un encendedor te estuvieran dando ahí”.

Reveló que acudió a una experta en lactancia materna para que a ayudará a facilitar el proceso "Me ayudó mucho. Todavía me duele, pero aguanto ese dolor. Por lo menos ya aguanto". Comentó que le dio consejos sobre cómo colocar el bebé y hasta a manipular sus pechos para producir más leche.

Dijo que se ha sentido de maravillas, incluso bromeando sobre su aspecto personal "No se confíen. Esto que ven aquí, en serio, no se confíen de que ahorita estoy un poquito "arregladita". Ha sido pesado, pero ha sido maravilloso".

