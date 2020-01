Romance a la vista entre integrante de Super Junior con miembro de TWICE

View this post on Instagram

➡️ Heechul (Super Junior) e Momo (Twice) assumiram o namoro e dividiram opiniões: alguns se incomodam com a diferença de idade entre os dois – Heechul tem 36 anos, e Momo 23. Outros acreditam que isso não é um problema, já que os dois são adultos. E, por fim, outros acreditam que isso é um assunto que só diz respeito aos dois! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Qual sua posição? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➡️ Heechul (Super Junior) y Momo (Twice) admitieron estar saliendo y compartieron opiniones: algunos se preocupan por la diferencia de edad entre los dos: Heechul tiene 36 años y Momo 23. Otros creen que esto no es un problema, ya que los dos son adultos. Y finalmente, ¡otros creen que este es un asunto que solo les concierne a ambos! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Cuál es tu posición? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #kpop #hallyu #superjunior #twice #heechul