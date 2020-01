Publicaciones de Luli y expareja de Oriana Marzoli levantan sospechas de un nuevo romance

Una nueva alerta de romance surgió en el mundo de la farándula. Esta vez, los protagonistas son nada más y nada menos que Nicole 'Luli' Moreno y Luis Mateucci, expareja de la venezolana Oriana Marzoli. Los rumores surgieron hace unas semanas, cuando un equipo de Intrusos, de La Red, los pilló bastante acaramelados durante un evento en la capital.

El argentino terminó su relación con la polaca Mónica Kinga hace algún tiempo, mientras que la ex reina de Viña se encuentra soltera desde hace varios meses. Consultado por su relación con la modelo, este no negó que hubiera buena onda entre ambos e incluso destacó sus resultados en la práctica fitness.

Hasta ese momento, su acercamiento no levantó sospechas en torno a una posible relación. Sin embargo, las últimas interacciones que mostraron en redes sociales generaron ciertas dudas en torno a su vínculo. Y es que, al parecer, Luli viajó hasta Argentina para pasar el Año Nuevo junto a Luis Mateucci.

Así lo demostraron algunos registros que compartieron en Instagram, en los que se los ve disfrutando en el mismo lugar. La modelo publicó una fotografía bebiendo una copa de vino, la que acompañó con el mensaje: "al fin relax. El primer día y el último de este 2019. Bueno, siempre tenemos que sacar un aprendizaje de cada situación. Si bien para mi país Chile no estuvo de lo mejor, para mí no lo estuvo en todo el año. Claramente, los últimos días, cuando comenzamos a terminar el año, mi angelito me tocó nuevamente con su varita mágica y me dijo 'levántate, que tú puedes nuevamente enfrentar cualquier desafío que se te interponga en la vida…"".

Por su parte, el argentino compartió una historia en la misma plataforma, mostrando un brindis junto a una mujer, que coincidentemente lleva el mismo color de vestido y uñas que Luli.

