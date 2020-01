Disney Plus en México: cuándo estará disponible y qué podrás ver

La llegada de Disney Plus a Latinoamérica es uno de los eventos más esperados de este 2020 para los fanáticos de la compañía de Mickey Mouse y ahora parece que el servicio de streaming estará disponible antes de lo que pensábamos con un catálogo variado.

Desde el inicio se supo que Disney Plus estaría disponible para México y el resto de Latinoamérica, sin embargo la compañía había aclarado que no sería sino hasta finales del 2020 que podríamos disfrutar del servicio.

