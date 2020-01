Captan a Lady Gaga besando apasionadamente a un hombre misterioso en Las Vegas

Lady Gaga pudo haber tenido la mejor víspera de Año Nuevo de todos, se presentó en un majestuoso escenario dejando claro todo su talento y, además, besó de manera apasionada a un apuesto hombre misterioso.

Gaga derribó la casa en Las Vegas, interpretando "Jazz + Piano" en el Park Theatre. Luego se dirigió hacia el restaurante NoMad y apareció en el show "After Dark" de Brian Newman.

En el show, Gaga cantó "Fly Me to the Moon" y comenzó un baile súper sexy con la esposa de Newman, la ex ganadora de Miss Exotic World, Angie Pontani.

More video of @ladygaga and @BrianNewmanNY ring in 2020 at NoMad at Park MGM #VegasNYE #NewYearsEve2020 (It really was an incredible night, some of which I can’t show you.) pic.twitter.com/nwknCJMvqW

— Kevin M. Cannon (@kmcannonphoto) January 1, 2020