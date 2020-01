Aracely Arámbula publica nueva foto de su hijo Miguel al cumplir 13 años y sorprende a todos

View this post on Instagram

Feliz Cumpleaños 🎂🎁🎉🎈🎊 a mi Rey 🤴 hermoso #AgradecidayFeliz comenzando el año de la mejor manera celebrando la Vida de mi primer Amor y deseándoles un maravilloso 2020 que este lleno de SALUD , Sabiduría y toda la energía positiva que perdure siempre en sus días la vibración del AM♥️R ✨🙏🏻🎂🍀🎊🎉🎁🥳 #blessings y #Happybirthday mi Rey 👑 bello #Felices13 !!!!! #MuchoAmor #Infinitasbendiciones AMOOO ♥️♥️♥️♥️♥️♥️🍀🎊🥳 el disfrutando lo que le organizo su tío Leo ✨✨🤴🎂🎁🎊🍀🥳✨😘