Estos son los estrenos en Amazon Prime en enero de 2020

En 2020 el mejor entretenimiento seguirá siendo ver películas y series. Si estás suscrita al servicio de Amazon Prime, puedes ver los estrenos que tendrán durante todo el mes de enero.

Estrenos de Amazon Prime en enero de 2020

1 de enero

La Cordillera

Sinopsis: "Durante una cumbre presidencial que se desarrolla en Chile, el presidente argentino vive un drama personal que afecta a la relación con su hija en el mismo momento en que debe asumir la decisión más importante de su trayectoria profesional".

2 de enero

The Good Doctor, temporada 3

"The Good Doctor se centra en un joven y brillante cirujano que padece el síndrome de Savant. Poco se sabe de este "síndrome del sabio" además de que aquellos que lo sufren tienen una memoria prodigiosa y muy especial. Shaun, no tuvo una infancia fácil, para convertirse en un médico con talento primero debía enfrentarse a los problemas. El San José St. Bonaventure Hospital, un hospital de prestigio, no duda en reclutar a este médico en la unidad de cirugía pediátrica. El Dr. Ira Glassman es el culpable de su contratación, pues es su mentor y amigo, y tiene una especial pasión por él", explicó SensaCine.

15 de enero

Como Si Fuera La Primera Vez

"Un veterinario intenta reiteradamente que una mujer que tiene problemas con su memoria se enamore nuevamente de él". Es una de las comedias clásicas favoritas de todas, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore.

21 de enero

Toy Story 4

"Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y cuál es su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Sin embargo, Woody descubrirá lo grande que puede ser el mundo para un juguete cuando Forky se convierta en su nuevo compañero de habitación. Los juguetes se embarcarán en una aventura de la que no se olvidarán jamás".

24 de enero

Star Trek: Picard, temporada 1

"Serie ambientada 18 años después de la última aparición de Jean-Luc Picard en Star Trek: Nemesis, y encuentra al personaje profundamente afectado por la destrucción de Romulus como se muestra en la película "Star Trek" (2009)".

26 de enero

"Adán es un seductor impenitente y Mia una mujer ambiciosa y feminista. Ambos tratan de seducir al otro para obtener lo que ansían, pero los dos saben que en este juego todo vale, excepto enamorarse".

Originales de Amazon Prime

2 de enero

The Grand Tour en James May: Our Man in Japan

"James May se embarca en un notable viaje a través de Japón, desde su norte helado hasta su sur templado. Verá los lugares de interés, conocerá a los lugareños y comerá los fideos en un intento por comprender realmente la Tierra del Sol Naciente"

15 de enero

Pequeñas Coincidencias, temporada 2

"Pequeñas coincidencias es una comedia romántica que gira en torno a dos protagonistas con vidas muy diferentes y, en un principio, paralelas. La serie, atípica y gamberra, cuenta la historia de las pequeñas casualidades que hacen que los dos protagonistas lleguen a conocerse", reseñó SensaCine.

Te recomendamos en video: