Maly Jorquiera finaliza su año despidiéndose de Canal 13: "Ahora a disfrutar de mi familia"

Una nueva baja se presentó en el mundo del espectáculo, luego que Maly Jorquiera confirmara su salida de Canal 13. La actriz y comediante comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió una fotografía junto a sus compañeros del programa Sigamos de Largo, Sergio Lagos y Fran García-Huidobro.

Junto al registro, escribió un mensaje de despedida agradeciendo el apoyo de sus fanáticos y del equipo que la recibió en su segunda temporada. Según indicó, las razones de su retiro se deben al fin de su contrato en la señal privada, que duraba hasta el 31 de diciembre de este año. Hasta el momento se desconoce si tiene nuevos proyectos en la televisión.

"Hoy termina el año 2019, no sé si sabían jajajajajajajaja y con el mi contrato en @canal13. Por eso necesito agradecer, primero que todo, al público que se bancó mi acomodo en el programa, porque todo partió más raro que pescado con hombros. Costó, pero salió, como mi hijo en el parto, y hoy termina hermoso!", dijo.

También agradeció al equipo de Sigamos de Largo. "Un honor para mi haber trabajado con tremendos profesionales y personas. Impresionantes cabros, cabras y cabres. Se pasaron, devuélvanse", puso, agregando un saludo especial para sus compañeros en el programa. "Qué hermoso trío hicimos, trío que ni en mis mejores sueños imaginé. Los quiero muchote. Gracias por enseñarme tanto, son bacanes y secos en lo que hacen!", dijo.

Finalmente, le dedicó palabras a su familia "@wenafreire y mi poroto, que estuvieron conmigo cada día. No les quedaba otra, vivimos en la misma casa jajajajajajajaja, y que con su amor y paciencia, lograron surfear conmigo esta ola gigante, pero llegamos a la orilla de la playa. Esta metáfora es muy mala, porque yo no surfeo, ni me gusta tanto el agua, recreativamente hablando, pero se la escuche a alguien y me gustó".

"Ahora a disfrutar de mi familia, a seguir apoyando la búsqueda de un Chile mejor y a esperar con fe volver a encontrarme con mi bello público (…) Gracias, gracias, gracias por tanto a cada persona que se cruzó en mi camino este año cuático. 2019 ya te puedes retirar, la puerta es ancha, vete ya. Adiós con tu cuerpo. Atte #mamaly 20.20″, cerró.

Sigue leyendo