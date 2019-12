Karla Constant revela la verdadera razón tras su salida de Mega

Luego de cinco años en Mega, como animadora de realities y panelista del matinal Mucho Gusto, Karla Constant le puso fin a su permanencia en el canal. De acuerdo con las informaciones, la comunicadora habría rechazado la renovación de su contrato por "motivos personales", puesto que desea dedicarse a su familia y proyectos independientes.

La animadora se despidió de sus compañeros el día lunes, y este martes será su última aparición en el programa. A un día de que se conociera la noticia, Karla Constant conversó con LUN para entregar más detalles al respecto y reveló la verdadera razón por la que se retiró de la señal del grupo Bethia.

Según su testimonio, tiene que ver con "inquietudes profesionales nuevas, proyectos nuevos, y porque quiero probar cosas que se ajusten a lo que quiero hacer ahora. Quiero hacer cosas que tengan más conexión con lo social dentro de un abanico de posibilidades. Quiero que mi año 2020 esté marcado por eso", dijo.

Consultada por su posible migración a otro canal, comentó que por ahora no puede decir nada. "Sí puedo decir que el estallido social trajo para mí nuevas propuestas que están más conectadas con eso (…) me han presentado propuestas de distinta índole, pero lo que más me interesa es lo social", aseguró.

Karla Constant también reconoció que hace mucho tiempo definió que quería encausar su camino hacia lo social. Una etapa que coincidió con el estallido social. "Hubo una conexión entre mis deseos y la contingencia (…) Tomé la decisión sola, con mi marido, y era todo tan claro que fue un sí sin duda", explicó.

En relación a sus compañeros de programa, comentó que "uno no toma una decisión de un día para otro. Estoy contenta por esta etapa que estoy viviendo, pero me da pena no volver a verlos a ellos".

