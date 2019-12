Wilma González estrena nuevo look y se une a la tendencia del 2020

La modelo Wilma González se sometió a un refrescante cambio de look a solo días de comenzar el 2020. La española se cortó el cabello adoptando uno de los estilos preferidos para el próximo año, dejando atrás su pelo liso. De esta manera, optó por acentuar sus ondas naturales y complementarlas con un moderno flequillo.

"NEW LOOK. Se vienen con todo los flequillos este 2020!!! Hoy se tuvo que cambiar la tonalidad del rubio y reestructurar la fibra que lo necesitaba con urgencia", puso junto a dos imágenes en las que mostró los resultados de su transformación. El trabajo estuvo a cargo de Héctor Cornejo, de Dass Beauty Room.



Luego de compartir los registros, Wilma González recibió varios halagos por parte de sus seguidores. Estos destacaron lo bien que luce con su nuevo corte e incluso señalaron que se ve más joven. "Bella!!! Me encanto el new look", "Hermosa. Te ves mucho mucho más joven y de facciones más suaves. Linda, linda", y "Cada vez más linda. Estás rejuveneciendo!", fueron algunos de los mensajes.

Otros, comentaron que luce "divina", "bella", y se mostraron impactados por lo favorecedor de su nuevo corte de cabello. "Te viene mucho ese corte. Muy linda", dijo una persona.

