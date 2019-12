Novia de "Contra Viento y Marea" fue diagnosticada con nueva enfermedad tras ser trasplantada

Un complejo momento es el que está atravesando Karla, la novia de Contra Viento y Marea que hace unas semanas recibió su anhelado trasplante de hígado, ya que fue diagnosticada con una nueva enfermedad en medio de su recuperación.

La mujer fue operada el 2 de diciembre en un procedimiento que, si bien fue realizado con éxito, no estuvo exento de complicaciones. Según explicó en un video, sufrió una parálisis en sus cuerdas vocales debido al tubo de respiración artificial utilizado en su operación.

"Esto va a tener una mejoría, se supone que dentro de tres meses. Ya voy a cumplir uno, así que me quedarían dos", dijo, agradeciendo el cariño de la gente. "Gracias a todos por sus mensajes, de mi familia, amigos, incluso de gente que no me conoce, que solamente sabe de mí por el programa Contra Viento y Marea y por redes sociales", agregó.

Karla se mostró contenta de haber recibido su órgano nuevo para poder seguir viviendo y contó que estuvo muy mal. "Estuve a punto de irme de este mundo, pero Dios me quiso aquí porque sabe que yo tengo un propósito. Surgieron problemas en el trasplante, problemas que no hubiéramos querido, pero son los riesgos de cada operación", señaló, revelando que se le diagnosticó una nueva patología.

"Más adelante les voy a contar de qué se trata, y se viene una nueva lucha para mí", sostuvo. Al parecer, se trataría de una enfermedad relacionada a su síndrome hepatopulmonar, puesto que durante el trasplante le dio una hipertensión pulmonar que la tuvo con problemas en su corazón y pulmones.

"Parece que hubiese ido al estadio a gritar por mi equipo favorito o a un concierto, pero aquí estoy, sigo luchando. Le doblé la mano al destino. De lo más agradecida que estoy, es de mi ángel donante, que donó sus órganos para poder seguir viviendo. Me dieron una oportunidad, la que anhelaba hace mucho", cerró.

Sigue leyendo