Hicieron una fiesta en su casa y le sacaron el auto: Daniela Aránguiz sufre desafortunada experiencia durante sus vacaciones

Una insólita situación fue la que vivió Daniela Aránguiz el pasado fin de semana, cuando descubrió que el joven al que había dejado cuidando su casa mientras ella se encontraba de vacaciones en Dubai, usó el inmueble para realizar una fiesta. La esposa del 'Mago' Valdivia denunció el hecho a través de sus historias de Instagram, en donde contó detalles sobre el tema.

Según indicó, el responsable fue un joven universitario que trabaja regularmente para la familia. Su misión era proteger a sus mascotas durante su ausencia, sin embargo, este aprovechó la instancia para realizar una fiesta, invitando a más personas sin autorización de los dueños de casa.

Los porteros del condominio dieron aviso a Daniela Aránguiz, quien inmediatamente revisó las cámaras de seguridad y logró confirmar la información. Junto con esto, descubrió que uno de los autos había sido sustraído. Horas más tarde, se supo que el vehículo había sido conducido por el joven, quien no tiene licencia de conducir y, al parecer, se encontraba en estado de ebriedad.

Tras realizar la denuncia en redes sociales, la esposa del 'Mago' Valdivia compartió un nuevo video explicando lo ocurrido. "Les quería contar que ya apareció el auto, no se robaron nada. Gracias a Dios tengo cámaras y me pude dar cuenta. Obviamente que no estoy pendiente cien por ciento de las cámaras porque estoy de vacaciones. Las veo, pero vivo en un condominio", dijo.

"Menos mal que los porteros me avisaron. Así que está todo bien, no quiero hacerle daño a nadie tampoco, pero lo que me hicieron es muy feo. Creo que si uno hace las cosas públicas, lamentablemente funcionan más rápido y eso es lo que pasó. Borré todo porque no quiero cagarme las vacaciones, los últimos días que me quedan", agregó.

